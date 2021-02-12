عربي-دولي

بايدن ينتهج سياسة دعم الحلفاء

Lebanon 24
12-02-2021 | 06:37
A-
A+
Doc-P-793104-637487091234315801.jpg
Doc-P-793104-637487091234315801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب ممدوح المهيني في صحيفة "الشرق الأوسط": "عندما سُئل وزير الخارجية الأسبق جون كيري عن إمكانية أن تعقد دول عربية صفقات سلام قبل حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية، قال بصوت مرتفع: دعوني أكون واضحاً... لا ولا ولا. ولكن عندما سُئل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن هذه الاتفاقيات فقد أكد بلا تردد دعم إدارة الرئيس بايدن لها. وماذا عن نقل السفارة الأميركية للقدس؟ قال بلا تفكير إنه داعم لها. إنه رد على لاءات كيري بنعم نعم نعم. وهذه سياسة واقعية لأن توازن القوى تغير، ولكن من هنا أيضاً نحاول فهم ملامح استراتيجية الإدارة الجديدة التي تعكس طريقة تفكير واقعية مختلفة عن إدارة الرئيس أوباما. الرئيس بايدن ينتمي للمدرسة الكلاسيكية في السياسة الخارجية التي تدعم تحالفات الولايات المتحدة التي شكّلت صورة العالم الذي نعرفه اليوم. ولهذا كان واضحاً في حديثه ووقوفه مع الاتفاقيات الإبراهيمية ودعم السعودية للدفاع عن نفسها وحماية سيادتها. كان مؤيداً (على عكس الديمقراطيين) لحرب العراق لاعتقاده أن صدام حسين غير الحليف كان مصدراً للقلاقل. وخلافه مع الرئيس ترمب هو لاعتقاده أنه أوهن التحالف مع أوروبا، وهذا سر موقفه الغاضب من إردوغان. وقفه تخفيض عدد الجنود في أفغانستان يؤكد من جديد هذه الفكرة. بايدن ليس انعزالياً ولا ينسحب من العالم، بل إنه من المخلصين القدماء لفكرة صعود القوة الأميركية والنظام الليبرالي، وهذا أيضاً كان سر دعمه للرئيس بيل كلينتون في الحرب في البلقان. لا كيري ونعم بلينكن تعبران عن طرق تفكير سياسية مختلفة ربما سيكون لها تأثير كبير خلال السنوات الأربع القادمة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2021-02-12
08:30 | 2021-02-12
08:06 | 2021-02-12
07:32 | 2021-02-12
23:59 | 2021-02-11
23:30 | 2021-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website