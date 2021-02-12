بايدن ينتهج سياسة دعم الحلفاء

كتب ممدوح المهيني في صحيفة "الشرق الأوسط": "عندما سُئل وزير الخارجية الأسبق جون كيري عن إمكانية أن تعقد دول عربية صفقات سلام قبل حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية، قال بصوت مرتفع: دعوني أكون واضحاً... لا ولا ولا. ولكن عندما سُئل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن هذه الاتفاقيات فقد أكد بلا تردد دعم إدارة الرئيس بايدن لها. وماذا عن نقل السفارة الأميركية للقدس؟ قال بلا تفكير إنه داعم لها. إنه رد على لاءات كيري بنعم نعم نعم. وهذه سياسة واقعية لأن توازن القوى تغير، ولكن من هنا أيضاً نحاول فهم ملامح استراتيجية الإدارة الجديدة التي تعكس طريقة تفكير واقعية مختلفة عن إدارة الرئيس أوباما. الرئيس بايدن ينتمي للمدرسة الكلاسيكية في السياسة الخارجية التي تدعم تحالفات الولايات المتحدة التي شكّلت صورة العالم الذي نعرفه اليوم. ولهذا كان واضحاً في حديثه ووقوفه مع الاتفاقيات الإبراهيمية ودعم السعودية للدفاع عن نفسها وحماية سيادتها. كان مؤيداً (على عكس الديمقراطيين) لحرب العراق لاعتقاده أن صدام حسين غير الحليف كان مصدراً للقلاقل. وخلافه مع الرئيس ترمب هو لاعتقاده أنه أوهن التحالف مع أوروبا، وهذا سر موقفه الغاضب من إردوغان. وقفه تخفيض عدد الجنود في أفغانستان يؤكد من جديد هذه الفكرة. بايدن ليس انعزالياً ولا ينسحب من العالم، بل إنه من المخلصين القدماء لفكرة صعود القوة الأميركية والنظام الليبرالي، وهذا أيضاً كان سر دعمه للرئيس بيل كلينتون في الحرب في البلقان. لا كيري ونعم بلينكن تعبران عن طرق تفكير سياسية مختلفة ربما سيكون لها تأثير كبير خلال السنوات الأربع القادمة". لقراءة المقال كاملاً