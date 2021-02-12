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انفجار قنبلة صوتية في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة قرب الجولان

Lebanon 24
12-02-2021 | 09:27
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تردد، مساء أمس الخميس، أصداء انفجار وسط بلدة خان أرنبة المتاخمة لخط وقف إطلاق النار، المعروف بخط "ألفا" بين الجيشين السوري والإسرائيليي بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وفق ما أفاد موقع "سبوتنيك". 
وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك" أن "صوت الانفجار الذي سمع في بلدة خان ارنبة بريف محافظة القنيطرة، ناجم عن انفجار قنبلة صوتية ألقاها مجهول، من دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية بدأت تحقيقاتها حول الحادث، نافيا حصول أي عمل إرهابي في المحافظة.

إشارة إلى أن بلدة خان أرنبة تقع إلى الشرق من خط ألفا بنحو 2 كم.
المصدر: سبوتنيك
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