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عربي-دولي
سقط أرضاً.. نقل رئيس حكومة أسبق إلى المستشفى
Lebanon 24
12-02-2021
|
10:30
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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، إن الأخير أمضى الليلة في المستشفى بعد سقوطه في منزله، وذلك بعد خمسة أشهر من نجاته من معركة مع فيروس كورونا.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن برلسكوني تعثر في منزله في روما، حيث سافر لتقديم دعمه لماريو دراجي باعتباره رئيس الوزراء القادم في البلاد.
وذكر المتحدث أن برلسكوني أصيب بكدمات وبعد أن أمضى ليلته في المستشفى نقل إلى ميلانو لإجراء فحص طبي، وخرج صباح يوم الخميس.
وخضع برلسكوني، الذي انتهت ولايته الثالثة كرئيس للوزراء عام 2011، لعملية جراحية في القلب عام 2016 ونجا أيضا من سرطان البروستات.
وفي أيلول الماضي تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا فيما وصفه بـ "أخطر تحد" في حياته.
وأثناء وجوده في مستشفى في ميلانو، أخبر مؤيديه في مكالمة هاتفية أن حالته "سيئة للغاية.. لكنني أبذل قصارى جهدي للتعافي".
المصدر:
روسيا اليوم
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