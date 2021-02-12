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أول امرأة من أصول أفريقية في مجلس "الفيدرالي الأميركي".. وما علاقة أوباما؟

Lebanon 24
12-02-2021 | 10:45
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يتّجه الرئيس الأميركي جو بايدن لتعيين الخبيرة الاقتصادية في جامعة ميشيغن، ليسا كوك، عضواً في مجلس حكّام الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة ستجعلها أول امرأة من أصول أفريقية تعيّن في هذه الهيئة، وفق موقع "أكسيوس" الإخباري.

وشغلت كوك منصب مستشارة اقتصادية للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وكتبت مقالات عدة حول تأثير الأحكام المسبقة العرقية على الاقتصاد، وفق سيرتها الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجامعة.

كذلك كانت كوك عضواً في الفريق الذي كلّفه بايدن بتنسيق عملية انتقال السلطة، وفق موقع "أكسيوس".

وكان ترامب اختار الخبيرة الاقتصادية المثيرة للجدل ومستشارته السابقة جودي شيلتون، لعضوية مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، لكن مجلس الشيوخ رفض في تشرين الثاني تثبيتها في المنصب.

وكانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب حينها، قد برّرت القرار بقولها "نحن بحاجة لاحتياطي فيدرالي ذي موثوقية لمساعدة اقتصادنا خلال الجائحة".

وأضافت في تغريدة أطلقتها أن "أفكار جودي شيلتون الخطيرة كانت لتدمّر اقتصادنا، وعدم تعهّدها استخدام كل ما للاحتياطي من قوة لتوفير الدعم في مواجهة كوفيد-19 غير مقبول".

وشغلت شيلتون (66 عاماً) منصب مستشارة لترامب خلال حملته الانتخابية في العام 2016، وكانت قد شكّكت بضرورة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن السلطة السياسية.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في غضون عام.

ومن المفترض أن يكشف الرئيس الأميركي الجديد في الأشهر المقبلة ما إذا كان يعتزم التجديد لباول أو اختيار شخصية جديدة لرئاسة المصرف المركزي.

وحالياً يضم مجلس حكام الاحتياطي الفديرالي عضواً من أصول أفريقية وحيداً هو رافايل بوستيك، حاكم الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.
المصدر: العربية
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