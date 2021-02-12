عربي-دولي

جواز سفر يثبت تطعيم حامله ضد كورونا.. في هذا البلد؟

Lebanon 24
12-02-2021 | 11:45
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قال مسؤول مجري إن حكومة بلاده تعتزم العمل بجواز سفر خاص للمواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا، أو لمن يثبت أنه تماثل للشفاء من المرض.

ووفقا لجيرجلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، فإن مزايا مثل هذا الجواز لم تحدد بعد.

وحتى الآن، تم تطعيم حوالي 300 ألف شخص في المجر، مع حصول 117 ألفا على جرعتهم الثانية.

ويتم تطعيم المجريين بلقاحي "بيونتك - فايزر" الأميركي الألماني، و"مودرنا" الأميركي.

كما تعتزم البلاد إصدار موافقة للاستخدام الطارئ للقاحي "سبوتنيك V" الروسي و"سينوفارم" الصيني خلال الأسابيع المقبلة، وستكون أول دولة تقوم بذلك داخل الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات
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