عربي-دولي

إيران تسجّل أوّل وفاة بسلالة "كورونا" البريطانية!

Lebanon 24
12-02-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-793219-637487315111048271.jpg
Doc-P-793219-637487315111048271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت جامعة "قزوين للعلوم الطبية" الإيرانية، اليوم الجمعة، وفاة أول مصاب بالسلالة البريطانية من فيروس "كورونا" المستجد في مدينة قزوين شمالي إيران.
 
وقالت الجامعة في بيان إنّ "نتائج تحاليل أفراد أسرة المتوفى البالغ من العمر 48 عاماً، إيجابية، لكن من دون ظهور أي أعراض عليهم"، مشيرة إلى أنهم يخضعون راهناً للحجر الصحي، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم تسجيل 58 وفاة و7298 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة في أرجاء البلاد.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:08 | 2021-02-12
12:00 | 2021-02-12
11:50 | 2021-02-12
11:45 | 2021-02-12
11:30 | 2021-02-12
11:15 | 2021-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website