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عربي-دولي
إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز الـ107 ملايين.. ماذا عن الوفيات؟!
Lebanon 24
12-02-2021
|
14:30
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كشفت وكالة "رويترز" أنّ ما يربو على 107.85 مليون شخص أصيبوا بفيروس "كورونا" على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و368363.
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن "رويترز"، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة عالمياً بـ 27463132 إصابة، و475814 حالة وفاة،تلتها الهند بـ10880603 إصابات و155447 حالة وفاة.
أما عربياً فقد تصدر العراق بـ636908 إصابات، و13144 حالة وفاة، وفي المرتبة الثانية فقد حلّ المغرب بـ477160 إصابة، و8440 حالة وفاة.
المصدر:
روسيا اليوم
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