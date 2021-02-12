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زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر يضرب غربي إيران

Lebanon 24
12-02-2021 | 15:30
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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة محافظة كرمانشاه غربي إيران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة "طهران" بأنّ الزلزال ضرب منطقة قصر شيرين غرب ايران قرب الحدود العراقية في الساعة 1:40:35 بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي (+ 3.5 تغ، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "فارس".
وحدد مركز الزلزال على مسافة 34 كلم من مدينة قصر شيرين و52 كلم من مدينة ازكله و59 كلم عن مدينة سربل ذهاب.
وذكر مركز رصد الازل ان زلزالينن آخرين ضربا المنطقة، الاول بقوة 3.6 درجة في الساعة 1:40:35 والثانتي بقوة 3.9 درجة في الساعة 2:52:21.
وحدد مركز هذه الزلازل في منطقة كفري بمحافظة ديالى العراقية المجاورة.  
 
 
المصدر: وكالة فارس
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