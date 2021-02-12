مقتل جنديين أوكرانيين في اشتباكات مع انفصاليين

قتل جنديان أوكرانيان في اشتباكات مع انفصاليين موالين لروسيا، حسبما أعلن الجيش الجمعة، في أعنف مواجهات تجددت مؤخرا في النزاع الدائر بينهما منذ سنوات.



وتقاتل أوكرانيا انفصاليين مدعومين من روسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانتس بشرق البلاد منذ 2014 في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم.



وأثار النزاع خلافا دبلوماسيا في الامم المتحدة الخميس عندما اتهم الأوروبيون والولايات المتّحدة روسيا بعرقلة جهود وضع حد للنزاع.



وكثيرا ما اتهمت كييف روسيا والانفصاليين بتقويض وقف لإطلاق النار أرسى هدوءا نسبيا عندما دخل حيز التنفيذ في تموز العام الماضي.



وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية إن جنديا قتل بنيران أسلحة ثقيلة قرب قرية نوفوميخايلفكا، جنوب غرب دونيتسك، عاصمة الانفصاليين بحكم الواقع.



وفي حادثة منفصلة قتل جندي برصاص قناص قرب زايتسيفا الواقعة أيضا في منطقة دونيتسك، حسبما أفادت الوزارة على موقعها الالكتروني.



وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس خطوط الجبهة مع عدد من سفراء دول الغرب وقال إن "عدد الهجمات التي نفذها انفصاليون ارتفعت مؤخرا".



وقال زيلينكسي أن الهدنة ضرورية لإنقاذ أرواح عسكريين ومدنيين.



الخميس اتهمت الولايات المتحدة ودول أوروبية روسيا بعرقلة التوصل إلى حل للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص.



وقال ممثل الولايات المتحدة رودني هانتر خلال مؤتمر عقده مجلس الأمن الدولي بتقنية الفيديو "ندعو روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا ووقف دعمها لوكلائها ولمجموعات مسلحة أخرى".



وتنفي روسيا إرسال جنود وأسلحة دعما للانفصاليين.