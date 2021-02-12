عربي-دولي

بعد هروبه من إيران إلى بريطانيا.. أكاديمي يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي

Lebanon 24
12-02-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-793299-637487479835384115.jpg
Doc-P-793299-637487479835384115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "غارديان" بأن عدداً من النساء أعلن عن تعرضهن للتحرش الجنسي على يد الأكاديمي كاميل أحمدي الذي هرب في وقت سابق من الشهر الجاري من إيران حيث صدر حكم بسجنه.
 
 
وذكرت الصحيفة اليوم الجمعة أن أربع نساء أكدن لها أنهن تعرضن للاعتداء على يد الأكاديمي من أصول كردية الذي يحمل الجنسية الإيرانية والبريطانية المزدوجة، فيما قالت أخريات إن أحمدي تحرش بهن.

وأعربت هؤلاء السيدات عن مخاوفهن من أن قائمة ضحايا أحمدي قد تتوسع في حال سيسمح له بمواصلة العمل مع النساء.

من جانبه، رفض أحمدي المتخصص بملفات حساسة مثل زواج القاصرين وختان الإناث ووضع المثليين في إيران، الاتهامات بالتحرش الجنسي التي سبق أن أسفرت عن طرده العام الماضي من جمعية علم الاجتماع الإيرانية.

ووصف أحمدي هذه الاتهامات بأنها "افتراءات لا أساس لها"، محملا خصومه في الأوساط العلمية وحكومة إيران المسؤولية عن الوقوف وراءها.

في الوقت نفسه، أقر الأكاديمي بوجود علاقات سابقا بينه واثنتين من هؤلاء النساء، مشددا على أنه لم يمارس الجنس مع أي أحد دون موافقته.

وأشارت "غارديان" إلى أن أحمدي سبق أن نشر في مواقع التواصل الاجتماع العام الماضي تغريدة تم حذفها لاحقا اعتذر فيها عن "الأخطاء التي ارتكبها في مكان العمل" و"الإضرار بالناس من خلال أسلوبه الحر في التعامل مع الآخرين".

وأعلن أحمدي أوائل فبراير الجاري عن وصوله إلى بريطانيا، بعد أن نجح في عبور حدود إيران حيث رفضت محكمة الاستئناف طعنا قدمه على حكم السجن تسعة أعوام وثلاثة أشهر الصادر بحقه عن محكمة ثورية بتهمة التواطؤ مع "قوى أجنبية معادية".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-02-12
23:42 | 2021-02-12
23:17 | 2021-02-12
23:00 | 2021-02-12
22:30 | 2021-02-12
22:00 | 2021-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website