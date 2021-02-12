تأخير بتسليم جرعات لقاح "موديرنا" في إيطاليا!

أكدت مجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية حصول تأخير في وصول جرعات لقاح "موديرنا" ضد "كوفيد – 19"، المخصصة للمقاطعات، للتمكن من تلقيح أكثر الشرائح هشاشة من السكان.

ووفقاً لما نقلته وكالة "آكي" الإيطاليةعن المجموعة، فقد "بُعثت الليلة الماضية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى إدارات المقاطعات من مكتب المفوض الحكومي لحالة طوارئ "كوفيد – 19"، دومينيكو أركوري، أبلغهم فيها أن جرعات لقاح "موديرنا"، المخصصة الأسبوع الجاري، لم تصل بعد إلى مطار "براتيكا دي ماري" في ضواحي روما، في القاعدة العسكرية التابعة للأمم المتحدة".وأضافت: "تم ذكر تحديث محتمل اليوم الجمعة حول التوقيت المفترض لوصول الجرعات إلى الوجهات المشار إليها، من قبل المقاطعات".وتابعت: "اختتم المفوض أركوري بالقول: نحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من توفر اللقاح في أقرب وقت ممكن".يشار إلى أن "هذه هي الدفعة الثانية التي يتم فيها تسليم لقاح شركة "موديرنا" إلى إيطاليا".