الخارجية الأميركية ترفع الحوثيين من قائمة الإرهاب وتبقي العقوبات على قادتهم

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أنه سيتم شطب الحوثيين رسميا من قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية الثلاثاء، على أمل أن يدعم ذلك الجهود الإنسانية.

وقال في بيان "يهدف هذا الإلغاء الى ضمان عدم عرقلة سياسات الولايات المتحدة ذات الصلة بعملية (إيصال) المساعدات لمن يعانون أساسا مما تم وصفها بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".ومضى وزير الخارجية في تنفيذ الخطوة رغم إدانة الولايات المتحدة هجوما بطائرة مسيّرة طال مطار أبها في السعودية، التي تشّن حملة عسكرية مدمّرة في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران.وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة لا تزال ترى بوضوح الأعمال الخبيثة لأنصار الله (الاسم الرسمي لحركة الحوثيين) وعدوانها".وأشار إلى أن بلاده ستواصل تطبيق العقوبات المفروضة على قادة الحوثيين كأفراد.يذكر أن مايك بومبيو، سلف بلينكن، أعلن إدراج المتمرّدين على قامة الإرهاب قبل تركه منصبه، مشيرا حينها إلى هجوم استهدف مطار عدن وإلى ارتباطهم بإيران التي اتّبع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نهجا متشددا حيالها.لكن مجموعات إنسانية قالت إن إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب ينطوي على مخاطر قانونية بالنسبة الى واشنطن ويعرقل بشكل كبيرة جهود إيصال المساعدات في بلد يعتمد 80 بالمئة من سكانه إليها.وأفاد عاملون في مجال الإغاثة أن لا خيار لديهم سوى العمل مع الحوثيين إذ إنهم يحكمون فعليا معظم أنحاء البلادتجدر الإشارة الى أن بلينكن اعتبر في وقت سابق أن شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب أولوية في وقت يطلق الرئيس جو بايدن حراكا دبلوماسيا في مسعى لإنهاء الحرب.وأعلنت الخارجية الأميركية أنها ستقوم بإبقاء العقوبات على عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله الحكيم بموجب الأمر التنفيذي بالأفعال التي تهدد الامن والاستقرار في اليمن , مبينة أن الولايات المتحدة ستواصل التزامها بمساعدة شركائها في الخليج على الدفاع عن أنفسهم بما فيها التهديدات القادمة من اليمن.