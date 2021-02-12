انتخاب البريطاني كريم خان رئيساً للادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية

انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة البريطاني كريم خان رئيساً جديداً للادعاء لولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 16 حزيران.وفاز خان بالمنصب في اقتراع سرّي متغلباً على ثلاثة مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا.وتضم المحكمة، التي مقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاماً، 123 عضواً وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.