14
o
بيروت
18
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
اتفاق جديد يُلزِم إيران حدودها؟
Lebanon 24
13-02-2021
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب راجح الخوري في "الشرق الاوسط": بعدما سارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان أول قرار له تقريباً، بأنه سيعين روبرت مالي مستشار السياسة الخارجية السابق في إدارة باراك أوباما، مبعوثاً خاصاً إلى إيران، ارتاح المسؤولون في طهران وتذكروا كيف تهافت الرئيس باراك أوباما على الاتصال بالرئيس حسن روحاني وهو في طريق مغادرته واشنطن، حيث أعيد إحياء التفاهم، الذي أدى إلى الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 بعد سلسلة من العقوبات المعروفة في حينه!
ومن المرجح أن النظام الإيراني اعتبر أن تعيين مالي مبعوثاً إلى طهران يشكّل ترجمة لسياسة الديمقراطيين، الذين لطالما انتقدوا خروج الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018، والانخراط في فرض سلسلة من العقوبات القوية ضد إيران، بمعنى أن بايدن لن يلبث أن يعود إلى الاتفاق، وخصوصاً أن روبرت مالي كان أكبر المفاوضين والمتحمسين للتوصل إليه
وببدو أن الأمور لن تبقى في حدود نص الاتفاق والتزاماته، فقد أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة سوف تعمل مع حلفائها على محاولة للتوصل إلى اتفاق أطول وأقوى من الاتفاق المبرم عام 2015 بما يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة ومسائل أخرى صعبة للغاية، وجاء هذا الكلام موازياً لتوضيح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة له أمام «المجلس الأطلسي» دعا فيها إلى إشراك المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة في أي مفاوضات جديدة مع إيران؛ ولهذا لم يكن غريباً إعلان الخارجية الأميركية عن أن الطريق لا يزال طويلاً قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
الأكثر قراءة
تعرّضت للتوقيف بسبب... 12 ألف ليرة لبنانية!
Lebanon 24
تعرّضت للتوقيف بسبب... 12 ألف ليرة لبنانية!
15:44 | 2021-02-12
12/02/2021 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: تعديل على منصة طلب إذن التنقل.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: تعديل على منصة طلب إذن التنقل.. إليكم التفاصيل
21:19 | 2021-02-12
12/02/2021 09:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يخطفون الأضواء في الأشهر المقبلة.. هل أنتم من بينها؟
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يخطفون الأضواء في الأشهر المقبلة.. هل أنتم من بينها؟
16:23 | 2021-02-12
12/02/2021 04:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!
Lebanon 24
حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!
12:15 | 2021-02-12
12/02/2021 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يصارح اللبنانيين.. أرقام التضخم "غير واقعيّة" والدولار قد يصل لمبالغ خيالية!
Lebanon 24
خبير يصارح اللبنانيين.. أرقام التضخم "غير واقعيّة" والدولار قد يصل لمبالغ خيالية!
19:28 | 2021-02-12
12/02/2021 07:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2021-02-13
مفاجأة عن ظهور كورونا في فرنسا
07:00 | 2021-02-13
هل ينجح بايدن في التخلص من الأشباح التي تطارده؟
06:30 | 2021-02-13
مشكلة مستجدة امام بايدن: كيفية مواجهة مرحلة ما بعد الوباء
23:59 | 2021-02-12
الأمم المتحدة تطالب بعقوبات ضد المسؤولين عن الانقلاب في بورما
23:42 | 2021-02-12
انتخاب البريطاني كريم خان رئيساً للادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية
23:30 | 2021-02-12
بعد هروبه من إيران إلى بريطانيا.. أكاديمي يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي
فيديو
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
13/02/2021 08:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
13/02/2021 08:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
13/02/2021 08:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact