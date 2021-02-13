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عربي-دولي
مفاجأة عن ظهور كورونا في فرنسا
Lebanon 24
13-02-2021
|
08:00
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قال المعهد القومي الفرنسي للصحة والبحوث الطبية الحكومي في باريس، إن فرنسا قد تكون شهدت أول إصابة بفيروس كوفيد 19 في شهر تشرين الثاني 2019 وليس في 24 كانون الثاني 2020 كما يعتقد حتى الآن.
في المقابل، لم تعرف الصين أول إصابة لديها بذات الفيروس، في يوهان، إلا بعد نحو 3 أسابيع وتحديدا في يوم 8 كانون الأول من العام 2020.
وتوصل المعهد الفرنسي للصحة والبحوث الطبية إلى هذه النتيجة بعد العودة إلى دراسة عينات سيروم أكثر من 9 آلاف شخص بالغ كانت محفوظة في بنوك المخابر الطبية الفرنسية وتعود إلى الفترة ما بين تشرين الثاني 2019 وكانون الأول 2020.
ولاحظ الباحثون في المعهد وجود أعراض لدى 11 عينة من العينات محل الدراسة مرتبطة بسلالات كوفيد 19، إلا أن إحدى العينات يمكن أن تكون أعراضها مرتبطة بفيروس كوفيد 19 في حد ذاته، وهو ما ظهر على مريض بالتهاب حاد للرئتين . وبالتالي، يعتقد الباحثون في المعهد الفرنسي بإمكانية وجود فيروس كورونا المستجد في فرنسا وأوروبا منذ شهر تشرين الثاني 2019 على الأقل.
وكانت باريس قد أعلنت رسميا عن أول إصابة بالفيروس في يوم 24 كانون الثاني 2020، فيما كان الوباء قد ظهر في مدينة ووهان الصينية منذ بداية كانون الأول، مما أدى إلى شيوع فكرة أن مصدره هو الصين. غير أن هذه الأخيرة رفضت هذه الفكرة وفندتها، واستقبلت مؤخرا فريقا من خبراء منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ الوباء، وعاد الفريق بنتيجة أضعفت احتمال أن تكون يوهان أول بؤرة للداء في انتظار استكمال التحقيق الطبي الذي قد يستغرق سنوات.
المصدر:
وكالات
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