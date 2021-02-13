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مسؤولة أميركية عن ترامب: "أشعر بالاشمئزاز منه"

Lebanon 24
13-02-2021 | 08:27
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قالت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إنه يجب أن نعترف أن الرئيس السابق دونالد ترامب "خذلنا... وأنا أشعر بالاشمئزاز منه".

وفي مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، قالت هايلي: "نحتاج إلى الاعتراف بأنه خذلنا". "لقد سار في طريق لم يكن عليه أن يسلكه، ونحن لم نكن يجب أن تبعه، ولم يكن علينا أن نصغي إليه"، مضيفة: "لا يمكننا أن ندع هذا يحدث مرة أخرى".

وردا على سؤال حول ما إذا تحدثت إلى ترامب منذ اقتحام الكابيتول في السادس من كانون الثاني، أجابت هايلي: "اذا قلت أنني غاضبة فهذا استخفاف لما أشعر به. مايك (بينس، نائب ترامب) كان صديقا ومخلصا له... أشعر بخيبة أمل كبيرة وأشعر بالاشمئزاز منه (ترامب)".

واعتبرت هايلي أن جلسة محاكمة ترامب هي "مضيعة للوقت"، مضيفة: "مع مرور الوقت ترامب سيجد نفسه معزولا أكثر وأكثر. أعتقد أن عمله يعاني في هذه المرحلة. أعتقد أنه فقد أي نوع من الجدوى السياسية التي كان سيحصل عليها وفقد وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.. أعتقد أنه فقد الأشياء التي كان من الممكن أن تجعله يتحرك".

وقالت إن ترامب "لن يترشح لمنصب فيدرالي مرة أخرى". ورأت أن "الحزب الجمهوري لن يعود إلى ما كان عليه قبل دونالد ترامب، ولا أعتقد أن ذلك يجب أن يحصل.. ما يتعين علينا القيام به هو أخذ الخير الذي بناه وترك الأشياء السيئة التي قام بها والعودة إلى مكان يمكننا أن نكون فيه مكانا جيدا وفعالا للحزب".
المصدر: روسيا اليوم
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