17
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
رغم ضغوط الموساد.. بن شابات مسؤول عن الملف النووي الإيراني وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
13-02-2021
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستشار الأمن القومي مائير بن شابات مبعوثا لمتابعة الاتصالات مع القوى الكبرى حول الاتفاق النووي الإيراني، بحسب تقرير لـ"روسيا اليوم".
وأفاد موقع "والا" العبري أن نتنياهو كلف بن شابات مسؤولا من قبله لمتابعة الموضوع، ونقل عن مسؤولين مقربين من نتنياهو قولهم إن بن شابات هو مسؤول الاتصال في هذه المرحلة أمام الإدارة الأميركية وسيتم إجراء مباحثات بهذا الشأن خلال الأسبوع الجاري.
وقال الموقع إن بن شابات تحدث خلال مكالمة آمنة عبر الفيديو مع نظيره الأميركي جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، وتباحث معه في الملف الإيراني وقضايا أخرى، وكانت هذه المكالمة الثانية بينهما، لكنها كانت أطول وأعمق من المكالمة الأولى".
وذكر الموقع أن نتنياهو قرر تعيين بن شابات بالمنصب رغم ضغوطات رئيس الموساد، يوسي كوهين لتوليه، حيث صرح الأخير خلال محادثات مغلقة بأنه قادر على إقناع الأميركيين بعدم العودة إلى الاتفاق النووي، وقام بحملة إعلامية قوية في محاولة لتثبيت نفسه مسؤولا عن الملف الإيراني، إلا أن نتنياهو قرر في النهاية إعطاء المنصب لبن شابات.
ومن المقرر أن يقوم بن شابات خلال الأيام المقبلة بجمع طاقم من عدة وزارات لتشكيل الاستراتيجية الإسرائيلية للمباحثات مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى حول الملف الإيراني.
كما سيجري نتنياهو خلال الأسبوعين المقبلين مباحثات سياسية حول الملف الإيراني مع وزيري الدفاع بيني غانتس، والخارجية غابي أشكنازي ورؤساء الأجهزة الأمنية.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين: تعديل على منصة طلب إذن التنقل.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: تعديل على منصة طلب إذن التنقل.. إليكم التفاصيل
21:19 | 2021-02-12
12/02/2021 09:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"تهريبٌ" مكشوف من عكار إلى البقاع.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
"تهريبٌ" مكشوف من عكار إلى البقاع.. هذا ما يحصل
22:11 | 2021-02-12
12/02/2021 10:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما كانت ستحل ضيفة على الهواء .. قناة لبنانية تعتذر منها بسبب؟
Lebanon 24
بعدما كانت ستحل ضيفة على الهواء .. قناة لبنانية تعتذر منها بسبب؟
14:12 | 2021-02-13
13/02/2021 02:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توجيهات لسفراء غربيين في لبنان: ركزوا على هذه الفئة لانو في شي جايي
Lebanon 24
توجيهات لسفراء غربيين في لبنان: ركزوا على هذه الفئة لانو في شي جايي
08:31 | 2021-02-13
13/02/2021 08:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يحضّره العونيون لما بعد الخطاب
Lebanon 24
هذا ما يحضّره العونيون لما بعد الخطاب
08:00 | 2021-02-13
13/02/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:30 | 2021-02-13
وزير فرنسي يرجح فوز لوبان بانتخابات الرئاسة 2022
20:00 | 2021-02-13
الولايات المتحدة تطرح لقاح كورونا في الصيدليات
19:25 | 2021-02-13
إحباط محاولة تهريب آثار من الاردن إلى سوريا
18:30 | 2021-02-13
"3 أسباب هامة".. حل أزمة سد النهضة "في يد السودان"
18:00 | 2021-02-13
بايدن يقضي أول إجازة أسبوعية... وهذه هي وجهته
17:30 | 2021-02-13
مطالبات باحتسابهما "شهداء الواجب".. جدل حول انتحار ضابطي شرطة بعد اقتحام الكابيتول
فيديو
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
13/02/2021 20:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
13/02/2021 20:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
13/02/2021 20:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact