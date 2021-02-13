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إيران.. ضحايا في انفجار ناجم عن تسرب غاز بمجمع سكني

Lebanon 24
13-02-2021 | 10:45
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لقي شخصان مصرعهما وجُرح 14 آخرون، السبت، إثر انفجار في مجمع سكني في منطقة أردبيل شمال شرقي إيران، عزته السلطات المحلية إلى تسرب غاز محتمل.

ونقل موقع "إيران إنترنشونال" عن مدير "إدارة مطافئ أردبيل" محمود رضا اليعقوبي، قوله إن انفجاراً وقع في مجمع سكني في أردبيل صباح السبت، أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين وتدمير شقتين بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بشقق أخرى.

وأضاف اليعقوبي أن جثتين حتى الآن انتُشلتا من تحت الأنقاض، وأن الجرحى ونُقلوا إلى مستشفيات المنطقة.

"تسرب غاز"
وبحسب اليعقوبي، لم يشاهَد حريق في موقع الانفجار، ولا يزال سببه قيد التحقيق، لكنه رجح أن يكون ناجماً عن تسرب كبير للغاز.

ونقل الموقع عن رئيس قسم طوارئ أردبيل ماجد محمد غريباني قوله إن انفجار غاز أدى إلى مقتل شخصين حتى الآن، هما فتاة (12 عاماً) توفيت في مكان الحادث، وامرأة (56 عاماً) توفيت بعد نقلها إلى المستشفى.

سلسة حوادث
وشهدت إيران في الفترة الأخيرة عدة انفجارات في مبانٍ سكنية نتيجة تسرب غاز، كما حصل في كانون الثاني وتشرين الأول الماضيين في حي نارمك شرق العاصمة طهران ومدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى.

لكنها شهدت أيضاً صيف العام الماضي، سلسلة انفجارات غامضة طاولت منشآت نووية وعسكرية، عزتها السلطات إلى "تسرب غاز"، وأتت في مرحلة "حملة الضغط القصوى" التي مارسها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على طهران.
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