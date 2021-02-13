عربي-دولي

"الصحة العالمية" تتلقى تقارير عن تكرار الإصابة بسلالات جديدة لـ"كورونا"

Lebanon 24
13-02-2021 | 11:30
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أعلنت كبيرة الباحثين في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أمس الجمعة، أن المنظمة تتلقى بيانات عن حالات تكرار الإصابة بسلالات جديدة من فيروس كورونا على الرغم من وجود أجسام مضادة للفيروس.
وقالت "سواميناثان" خلال إيجاز: "نتلقى الآن تقارير عن حالات تكرار الإصابة بسلالات جديدة من الفيروس. وهناك تقارير أولية من جنوب إفريقيا تشير إلى أن الأشخاص الذين تعافوا بالفعل يمكن أن يُصابوا مرة أخرى".

ووفقا لها، تُجرى الآن دراسات حول مقدار المناعة من الفيروس لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالمرض. ومع ذلك، من بين الذين تم تطعيمهم تحمل الغالبية العظمى تكرار الإصابة بالفيروس بشكل خفيف.

وأضافت سواميناثان بأن هناك أيضًا أدلة أولية على أن التطعيم يقلل من فوعة (ضراوة الفيروس)، وهناك احتمال للحد من انتقاله بعد التطعيم.
المصدر: سبوتنيك
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