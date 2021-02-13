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استطلاع يظهر أفضل وأسوأ رئيس أميركي

Lebanon 24
13-02-2021 | 12:00
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أظهر استطلاع للرأي أجرته YouGov و The Economist أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما حصل على لقب أفضل رئيس للولايات المتحدة بينما تم اختيار الرئيس السابق دونالد ترامب الأسوأ.
ووجد الاستطلاع أن 43 % من الأميركيين يعتقدون أن ترامب يتحمل مسؤولية كبيرة عن أعمال الشغب في الكابيتول يوم 6 كانون الثاني، كما قال 47 % إن مجلس الشيوخ يجب أن يصوت لإدانة ترامب.
وعلى الرغم من أن 53% لا يعتقدون أنه ينبغي السماح لترامب بالترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى، فإن هذا لن يحدث إلا إذا أدان ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ترامب، وهو ما سيحتاج إلى 17 جمهوريا للانقلاب على زعيم حزبهم السابق من أجل الحصول على الإدانة.
من الجدير ذكره، أن استطلاع الرأي أجري على 1500 أميركي بالغ في الفترة من 6 إلى 9 شباط. وكان هامش الخطأ يزيد أو ينقص عن 3 نقاط مئوية.
 
المصدر: روسيا اليوم
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