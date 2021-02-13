الأمم المتحدة: نأمل أن يمنح شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب زخماً لتسوية النزاع اليمني

رحبت الأمم المتحدة بقرار إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلغاء تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية تنظيماً إرهابيًّا أجنبيًّا.

ووصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريح للصحفيين أمس الجمعة هذا القرار بأنه "خطوة إيجابية للغاية"، معرباً عن أمل المنظمة في أن "يعطي هذا القرار زخماً إلى التسوية السياسية للنزاع في اليمن".وتابع: "أعتقد أن مراجعة تصنيف الحوثيين وتعيين مبعوث أميركي جديد إلى اليمن واللغة الواضحة التي يستخدمها كبار المسؤولين في الإدارة، وفي مقدمتهم الرئيس بايدن نفسه، للتعبير عن دعمهم القوي لعملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.. يمثل أمرا موضع ترحيب للغاية".وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس أن قرار شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 شباط، رغم إبقاء العقوبات المفروضة على بعض كبار قيادات الجماعة.