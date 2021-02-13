عربي-دولي

الأمم المتحدة: نأمل أن يمنح شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب زخماً لتسوية النزاع اليمني

Lebanon 24
13-02-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-793525-637488228788271194.jpg
Doc-P-793525-637488228788271194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رحبت الأمم المتحدة بقرار إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلغاء تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية تنظيماً إرهابيًّا أجنبيًّا.
 
ووصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريح للصحفيين أمس الجمعة هذا القرار بأنه "خطوة إيجابية للغاية"، معرباً عن أمل المنظمة في أن "يعطي هذا القرار زخماً إلى التسوية السياسية للنزاع في اليمن".

وتابع: "أعتقد أن مراجعة تصنيف الحوثيين وتعيين مبعوث أميركي جديد إلى اليمن واللغة الواضحة التي يستخدمها كبار المسؤولين في الإدارة، وفي مقدمتهم الرئيس بايدن نفسه، للتعبير عن دعمهم القوي لعملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.. يمثل أمرا موضع ترحيب للغاية".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس أن قرار شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 شباط، رغم إبقاء العقوبات المفروضة على بعض كبار قيادات الجماعة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:19 | 2021-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:28 | 2021-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:11 | 2021-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:53 | 2021-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2021-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2021-02-13
18:00 | 2021-02-13
17:30 | 2021-02-13
16:30 | 2021-02-13
16:00 | 2021-02-13
15:30 | 2021-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website