العنف يتصاعد في أفغانستان.. انفجارات واشتباكات

سقط قتلى وجرحى بالعشرات، السبت، في سلسلة تفجيرات واشتباكات هزت أفغانستان، مع تعثر محادثات السلام الرامية لإنهاء نحو عقدين من الحرب.وذكر مسؤولون، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" أن 4 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية بينهم قائد لقوا حتفهم، وأصيب 7 بجروح خطيرة في 3 تفجيرات في شرقي البلاد وجنوبها، كما أصيب 3 مدنيين في الشرق.ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث، التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.وأدت سلسلة من التفجيرات شبه اليومية على الطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى مقتل مسؤولين حكوميين وقضاة وصحفيين وناشطين.ويأتي العنف في الوقت الذي تعثرت محادثات السلام التي جرت بوساطة أميركية بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان في الأشهر الماضية.