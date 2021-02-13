بايدن يقضي أول إجازة أسبوعية... وهذه هي وجهته

بدأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الجمعة، أول عطلة أسبوعية منذ توليه الرئاسة في 20 كانون الثاني الماضي.وفور توليه الرئاسة، انكب بايدن على نشاط كبير على مستوى السياستين الداخلية والخارجية، متخذا كما هائلا من القرارات، مما تتطلب أياما طويلة من العمل.وذكرت وكالة "رويترز" أن بايدن وصل إلى مجمتع كامب ديفيد الشهير في ولاية ميريلاند المجاورة للعاصمة واشنطن.وكان العديد من الرؤساء الأميركيين السابقين لبايدن يجدون في المنتجع الواقع غربي الولاي ملاذا للابتعاد عن معارك واشنطن السياسية.ويقع المجمع شديد التحصين وسط جبال كاتوكين، وتتولى البحرية الأميركية إدارته، وكان الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يجد فيه فرصة للصيد، كما كان الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش يركب دراجته هناك.