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عربي-دولي
إحباط محاولة تهريب آثار من الاردن إلى سوريا
Lebanon 24
13-02-2021
|
19:25
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تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في معبر "جابر" الأردني الحدودي مع سوريا، من إحباط تهريب 3 قطع أثرية من الحجر الكلسي الأبيض إلى سوريا، عبارة عن معصرة عنب تعود للعصر البيزنطي.
وأشار بيان لدائرة الجمارك الأردنية إلى أن "القطع تمثل عمودا من الحجر الكلسي، وقاعدة حجرية من الكلس، بالإضافة إلى حوض دائري كلسي".
وأضافت: "على الفور تم تنظيم قضية جمركية بالقطع الأثرية بعد مطالعة دائرة الآثار العامة لبيان قيمة القطع، والتحفظ عليها، وإحالة القضية إلى النائب العام الجمركي لإجراء المقتضى القانوني".
وتابعت: "حسب اتفاقية يونيسكو المنعقدة بين الدول عام 1970، والخاصة بإعادة الممتلكات الثقافية وحسب الفقرة 7، فإن الدول الأطراف في الاتفاقية تتعهد باتخاذ التدابير المناسبة لمصادرة واسترداد وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمستوردة، وحسب المادة 13، التي تنص على أن (تحمل الدول الأطراف على الصعيد الوطني مسؤولية استرداد الممتلكات والتآزر فيما بينها بهذا الخصوص)، فسوف ترجع هذه القطع إلى مصدرها الأصلي".
ودعت دائرة الجمارك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عمليات تهريب عبر أرقام هواتف نشرتها على موقعها الرسمي.
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