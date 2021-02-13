عربي-دولي

إحباط محاولة تهريب آثار من الاردن إلى سوريا

Lebanon 24
13-02-2021 | 19:25
A-
A+
Doc-P-793621-637488412456915512.jpg
Doc-P-793621-637488412456915512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في معبر "جابر" الأردني الحدودي مع سوريا، من إحباط تهريب 3 قطع أثرية من الحجر الكلسي الأبيض إلى سوريا، عبارة عن معصرة عنب تعود للعصر البيزنطي.

وأشار بيان لدائرة الجمارك الأردنية إلى أن "القطع تمثل عمودا من الحجر الكلسي، وقاعدة حجرية من الكلس، بالإضافة إلى حوض دائري كلسي".

وأضافت: "على الفور تم تنظيم قضية جمركية بالقطع الأثرية بعد مطالعة دائرة الآثار العامة لبيان قيمة القطع، والتحفظ عليها، وإحالة القضية إلى النائب العام الجمركي لإجراء المقتضى القانوني".

وتابعت: "حسب اتفاقية يونيسكو المنعقدة بين الدول عام 1970، والخاصة بإعادة الممتلكات الثقافية وحسب الفقرة 7، فإن الدول الأطراف في الاتفاقية تتعهد باتخاذ التدابير المناسبة لمصادرة واسترداد وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمستوردة، وحسب المادة 13، التي تنص على أن (تحمل الدول الأطراف على الصعيد الوطني مسؤولية استرداد الممتلكات والتآزر فيما بينها بهذا الخصوص)، فسوف ترجع هذه القطع إلى مصدرها الأصلي".

ودعت دائرة الجمارك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عمليات تهريب عبر أرقام هواتف نشرتها على موقعها الرسمي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2021-02-13
22:30 | 2021-02-13
22:00 | 2021-02-13
21:30 | 2021-02-13
21:00 | 2021-02-13
20:30 | 2021-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website