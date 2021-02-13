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عربي-دولي
الولايات المتحدة تطرح لقاح كورونا في الصيدليات
Lebanon 24
13-02-2021
|
20:00
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بدأت الصيدليات في أنحاء الولايات المتحدة تطعيم المواطنين بعد حصولها على مليون لقاح أرسلتها إدارة الرئيس جو بايدن، في مؤشر جديد على تسارع وتيرة حملة التطعيم في البلاد.
وفي يوم بارد في بيثيسدا على أطراف العاصمة واشنطن، كانت مجموعات من كبار السن يصلون بشكل مستمر لتلقي جرعة أولى من لقاح موديرنا في صيدليتهم المحلية "سي في إس".
وبدأ نحو 6500 من الصيدليات والمتاجر التي تبيع الأدوية، تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى في إطار شراكة فيدرالية، ويتوقع أن يتوسع البرنامج ليشمل 50 ألف موقع.
واعتبر ذلك طريقة لتخفيف العبء عن دوائر الصحة الحكومية مع تسهيل تلقي لقاحات الأنفلونزا في أماكن مثل صيدليات "سي في إس" و"رايت إيد وول غرينز".
وبعد بداية عشوائية تتسارع حملة التطعيم في الولايات المتحدة، حيث تلقى 35.8 مليون شخص حتى الآن جرعة أولى على الأقل من اللقاح، ما يمثل 10 بالمئة من عدد السكان.
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