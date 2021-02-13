عربي-دولي

بريطانيا تسرّح 10 آلاف عسكري

Lebanon 24
13-02-2021 | 21:30
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت أن الجيش سوف يخفض عدد منتسبيه بواقع نحو 10 آلاف فرد ليصل إلى 72 ألفا و500 فرد بدوام كامل على مدار العقد المقبل.

وذكرت صحيفتا "ذا تايمز" و"ديلي تليغراف" أن الوفورات الناجمة عن تقليص العدد سوف تستخدم لتمويل شراء معدات عسكرية إضافية وأن خفض عدد الأفراد سوف يتم من خلال عدم التعيينات في المناصب التي ستصبح شاغرة.

ولدى جيش بريطانيا العضو بحلف شمال الأطلسي، 82 ألف جندي حتى الأول من تشرين الأول 2020، فيما بلغ العدد الفعلي 80 ألفا و760 بالإضافة إلى نحو 33 ألفا من سلاح الجو والبحرية.
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