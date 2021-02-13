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عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يطالب بكين بالتراجع عن الحظر الذي فرضته على "بي بي سي وورلد نيوز"
Lebanon 24
13-02-2021
|
22:30
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دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى التراجع عن الحظر الذي فرضته على بث الخدمة الإخبارية الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي وورلد نيوز".
وأكد متحدث باسم السفارة الصينية لدى بريطانيا، أمس الجمعة، أن قرار هيئة تنظيم البث في الصين بوقف بث "بي بي سي وورلد نيوز" من البث في البلاد لانتهاكها الخطير للمحتوى، "مشروع ووجيه"، وذلك بعد يوم واحد من تصريح وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بأن قرار إدارة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية وقف بث "بي بي سي وورلد نيوز" في البر الرئيسي للصين، هو "تقييد غير مقبول لحرية الإعلام".
وأشار المتحدث باسم السفارة إلى أن تقارير "بي بي سي" المتعلقة بالصين، انتهكت منذ فترة من الزمن وبشكل خطير، اللوائح الخاصة بإدارة الإذاعة والتلفزيون الصينية والخاصة بإدارة القنوات الفضائية الأجنبية في البر الرئيسي للصين، لافتا إلى أن "انتهاك بي بي سي الخطير لقواعد البث الخاصة بالدقة والحياد، قوض المصالح الوطنية للصين، والوحدة بين القوميات، وفشل في تلبية متطلبات بث القنوات الخارجية في البر الرئيسي للصين".
وكانت الهيئة التنظيمية في الصين قد قالت: "بما أن القناة تفشل في تلبية متطلبات البث في الصين كقناة أجنبية، لن يتم السماح لبي بي سي وورلد نيوز بمواصلة خدمتها داخل الأراضي الصينية، ولن تقبل إدارة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية طلب تجديد ترخيص بث القناة للعام الجديد".
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