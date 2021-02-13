عربي-دولي

سفير إسرائيل بواشنطن: هذا ما يشعر به نتنياهو تجاه بايدن

Lebanon 24
13-02-2021 | 23:59
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أكد جلعاد إردان السفير الإسرائيلي في واشنطن، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يشعر بانزعاج لعدم اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن به حتى الآن.

وقال إردان في تصريحات نقلتها "رويترز" عن محطة "إن 12" الإسرائيلية إن: نتنياهو لا يشعر بالقلق بشأن موعد المحادثة.

وأوضح أن بايدن مهتم بالتعامل بقضايا عاجلة مثل وباء فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن، يتطلع إلى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في المستقبل القريب.

ونفى البيت الأبيض أمس الجمعة أن يكون بايدن قد تعمد تجاهل نتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في الاتصالات الهاتفية بالزعماء الأجانب منذ توليه المنصب في 20 كانون الثاني.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة للصحفيين إن الزعيمين سيتحدثان قريبا.

وأضافت أن: "هناك علاقات مهمة بين واشنطن وإسرائيل على الصعيد الأمني وكشريك رئيسي".

واتصل بايدن بالفعل بالعديد من الزعماء الأجانب من بينهم زعماء الصين والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا.
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