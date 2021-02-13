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أول تعليق لترامب بعد تبرئته في مجلس الشيوخ

Lebanon 24
13-02-2021 | 23:53
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن محاكمة مجلس الشيوخ كانت مرحلة أخرى من "أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا".


ووعد ترامب في بيان له بالاستمرار في الدفاع عن عظمة أميركا.

وأضاف "في الاشهر المقبلة لدي الكثير لأتشاركه معكم، وأنا أتطلع لمواصلة رحلتنا الرائعة معا لتحقيق العظمة الأميركية لشعبنا بأجمعه".

جاء بيان ترامب بعد أن برأ مجلس الشيوخ ساحته في ثاني مساءلة له خلال 12 شهرا، حيث قام زملاؤه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره في السادس من يناير على مبنى الكونغرس الأميركي.
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