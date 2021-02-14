عربي-دولي

بيلوسي بعد تبرئة ترامب: ما رأيناه كان مجموعة "جبانة" من الجمهوريين!

Lebanon 24
14-02-2021 | 06:00
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علّقت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، على قرار تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من التهم الموجهة إليه، وقالت إنّ "ما رأيناه اليوم كان مجموعة جبانة من الجمهوريين".

ووجهت بيلوسي حديثها لـ"الجمهوريين" المصوتين لصالح تبرئة ترامب قائلة: "يقف هناك ويوجّه لائحة الاتهام هذه ضدّ الرئيس ثم يقول لكن لا يمكنني التصويت لصالحها لأنّها تأتي بعد الحقيقة".

وأضافت: "بالنسبة لميتش ماكونيل.. هذا الموقف لم يكن ليتم سماعه منه قبل العشرين من كانون الثاني في مجلس الشيوخ"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن قناة "ABC" الأميركية.

وتابعت: "ما رأيناه في مجلس الشيوخ اليوم كان مجموعة جبانة من "الجمهوريين" الذين ليس لديهم على ما يبدو خيارات، لأنهم كانوا يخشون الدفاع عن وظيفتهم، والمؤسسة التي يخدمون فيها".

واعتبرت أن تصريح ماكونيل الذي قال فيه إنّ ترامب ما زال مسؤولاً جنائياً أو مدنياً عن أفعاله في منصبه، كان "خطاباً مخادعاً".
 
وكان مجلس الشيوخ الأميركي فشل في تأمين ثلثي الأصوات لإدانة ترامب بتهمة التحريض على العنف، بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
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