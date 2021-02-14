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بايدن يعلّق على تبرئة ترامب: الديمقراطية هشّة!

Lebanon 24
14-02-2021 | 06:45
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اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان، أنّ عدم إدانة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرّد "مميت على الديمقراطية الأميركية"، مشيراً إلى أنّه "حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يعتقدون أنّ دونالد ترامب كان مذنباً بارتكابه تقصيراً مشيناً في أداء واجبه، ومسؤولاً عملياً وأخلاقياً عن إثارة العنف الذي اندلع في مبنى الكونغرس".

وأوضح الرئيس الأميركي أنّ هذا الفصل الذي وصفه بـ"الحزين" من تاريخ البلاد، يؤشر إلى أنّ "الديمقراطية هشة"، وأنه يجب دائماً الدفاع عنها، مشدداً على أنه لا مكان للعنف والتطرف في الولايات المتحدة، وفقاً لما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وبرأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس السابق دونالد ترامب، السبت، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهراً بعدما رفض "الجمهوريون" إدانته بشأن دوره في الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس.
 
وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد وذلك في ختام محاكمة استمرت 5 أيام في نفس المبنى الذي اقتحمه مؤيدو ترامب في السادس من كانون الثاني بعد وقت قصير من حضورهم تجمعا ألقى فيه ترامب خطاباً.

 
 
المصدر: سكاي نيوز
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