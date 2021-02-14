السعودية: تمديد العمل بالإجراءات الإحترازية 20 يوماً إضافياً

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تمديد القيود على الفعاليات الترفيهية والتجمعات والخدمات داخل المطاعم 20 يوماً أخرى لكبح انتشار فيروس "كورونا"



وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية "تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءاً من الساعة 10 من مساء اليوم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

كما نوَّه المصدر إلى "أهمية التزام الجميع بتلك الإجراءات، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز".



وأضاف أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.



