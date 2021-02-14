عربي-دولي

تعرفوا إلى لاري.. أول قط يتولى منصبا بمقر حكومة بريطانيا!

Lebanon 24
14-02-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-793701-637488856163607390.PNG
Doc-P-793701-637488856163607390.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يحتفل القط لاري، ساكن 10 داونينغ ستريت بمرور عقد من الزمان على توليه دور "كبير صائدي الفئران" في مقر رئيس الوزراء البريطاني الرسمي.

 

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون قد قام بتجنيد القط لاري لحل أزمة الفئران في أحد أشهر العناوين في العالم.

 

ودخل قط الإنقاذ منزله الجديد في 15 شباط 2011، ليصبح ساكناً محبوباً منذ ذلك الحين.

 

تفقد الدفاعات الأمنية

ويشير موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت إلى أن لاري يقضي أيامه "في تحية الضيوف.. وتفقد الدفاعات الأمنية واختبر جودة الأثاث العتيق ليحظى بقيلولة".

 

كما يوضح أن مسؤولياته اليومية تشمل أيضاً "التفكير في حل لمشكلة الفئران المستمرة".

 

يشار إلى أن هذا القط كان لفت انتباه وسائل الإعلام الدولية، وكثيراً ما سرق الأضواء من كبار زوار المقر.

 

وشهد لاري الذي تمكن من إبعاد القط المنافس له، "بالمرستون"، ليرسخ قدمه في المكان لفترة أطول من أي من ساكنيه، رؤساء وزراء يأتون ويذهبون من 10 داونينغ ستريت، فيما بقي هو ثابتاً في موقعه!

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2021-02-14
12:00 | 2021-02-14
11:30 | 2021-02-14
11:00 | 2021-02-14
10:30 | 2021-02-14
10:00 | 2021-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website