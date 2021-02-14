عربي-دولي

بعد تجمّع عائلي.. إصابة 15 سورياً في كوريا الجنوبية بـ"كورونا"!

Lebanon 24
14-02-2021 | 08:30
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أصيب 15 مواطناً سورياً مقيمين في كوريا الجنوبية، بفيروس "كورونا" المستجدّ بعد تجمّع عائلي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
 
ووفقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد أوضحت مدينة يوجو بإقليم كيونغ كي المحيط بالعاصمة سيئول أمس السبت، أنّه تم تأكيد إصابة 15 سورياً مقيمين في كوريا الجنوبية بفيروس "كورونا" المستجد في أعقاب تجمع عائلي.

وتجمع 20 شخصاً سورياً في بيت امرأة سورية تسكن في مدينة يوجو في يوم 6 شباط، حيث حضر أبناؤها الثلاثة وزوجاتهم وأولادهم.

وتحققت السلطات الصحية من أنّ سوريين اثنين تم تأكيد إصابتهما بـ"كورونا" في مدينة ناجو بإقليم جولا الجنوبي في يوم 12 شباط، كانا قد شاركا في تجمع عائلي أقيم في يوم 6 شباط في مدينة يوجو.

وبالتالي، أجرت السلطات الصحية اختبارات "كورونا" لجميع المشاركين في التجمع العائلي، وأثبتت نتائج الاختبارات إصابة 13 شخصاً إضافياً، ولم تظهر نتائج اختبارات 5 أشخاص آخرين.

وفرضت السلطات الصحية عليهم الحجر الصحي، بينما تجري تحقيقاً وبائياً حول مساراتهم والمخالطين لهم.
المصدر: يونهاب
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