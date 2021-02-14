اجتماعٌ افتراضي لقادة مجموعة "G7" بمشاركة بايدن

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اجتماعاً افتراضياً عن بُعد لزعماء "مجموعة السبع" (G7)، الأسبوع المقبل، للدعوة للتحرك من أجل تأمين توزيع عالمي عادل للقاحات ضدّ فيروس "كورونا".

وأفاد مكتب جونسون بأنّ "الاجتماع المقرر يوم الجمعة المقبل هو الأول منذ نيسان الماضي، وسيكون أيضاً أول مشاركة في لقاء متعدد الأطراف للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن منذ توليه السلطة"، وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".



ولفت المكتب إلى أنّ جونسون "سيدعو المجموعة إلى العمل على تحديد نهج عالمي لمواجهة الأوبئة لوضع نهاية للسياسات القومية وغيرها من السياسات المثيرة للخلافات التي خيمت على الاستجابة الأولى لفيروس كورونا".