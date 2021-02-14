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وزير الدفاع التركي: انتهاء عملية "مخلب النسر-2" في شمالي العراق

Lebanon 24
14-02-2021 | 09:30
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، انتهاء عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمالي العراق، بعد "تحييد" 50 إرهابياً من "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا)، بينهم إثنين تم القبض عليهما أحياء.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال زيارته فجر الأحد، من مركز إدارة عملية "مخلب النسر-2" مع عدد من القادة العسكريين، وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأكد أكار أنّ "القوات التركية نجحت عبر عملية "مخلب النسر-2"، في تحييد 50 إرهابياً، وتطهير معظم منطقة غارا من إرهابيي بي كا كا".

وأوضح أنّ القوات التركية استطاعت خلال العملية تدمير أكثر من 50 موقعاً للمنظمة الإرهابية، وأضاف أن "الجيش التركي قدم 3 شهداء خلال عمليات الاقتحام البري، إلى جانب إصابة 3 من أفراده".

ولفت إلى أن القوات التركية استخدمت خلال "مخلب النسر-2" أسلحة وذخائر محلية.

وتابع قائلاً: "عندما اقتحمنا مغارات المنظمة الإرهابية عثرنا على جثث 14 من مواطنينا المدنيين الذين اختطفتهم المنظمة سابقا".

وأردف: "وفقاً لإفادة أحدهم، فإن الإرهابي المسؤول عن المغارة أقدم على قتل المدنيين الـ13 عندما اقتربت القوات التركية من المغارة المذكورة".

يذكر أن القوات التركية كانت قد بدأت بعملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق، يوم 10 شباط الجاري.
المصدر: الأناضول
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