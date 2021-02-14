"وجهاً لوجه".. حادث مروّع يودي بحياة 14 شخصاً!

وقع حادث سير مروّع، اليوم الأحد، في الهند أودى بحياة 14 شخصاً على الأقلّ، فيما أصيب 4 آخرون، وذلك إثر اصطدام وجهاً لوجه بين عربة خاصة صغيرة وشاحنة في ولاية أندرا براديش بجنوبي الهند، وفقاً لما ذكره منتسب شرطة محلي.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أنّ الحادث وقع بالقرب من قرية ماداربورام بمنطقة كورنول، وأنه تمّ نقل المصابين إلى مستشفى حكومي، لافتا إلى أنّ من بين القتلى 8 نساء، فيما جميع المصابين أطفال، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.كما أوضحت الشرطة أنّ العربة الصغيرة اصطدمت بحاجز في الطريق بسرعة عالية، وقفزت فوقه، واصطدمت بالشاحنة القادمة من الاتجاه المعاكس على الجانب الآخر من الطريق.وأدى التصادم إلى سحق العربة تحت عجلات الشاحنة، وسحبها عدة أمتار قبل أن تتوقف، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.