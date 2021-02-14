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رغد صدام حسين تنشر فيديو "واقعة أليمة ليست للنسيان" حصلت عام 1991

Lebanon 24
14-02-2021 | 10:00
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علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على حادث "ملجأ العامرية" الذي استهدفته القوات الأميركية سنة 1991.

 

ونشرت رغد صدام حسين، مقطع فيديو يشرح "الواقعة الأليمة" التي حدثت في الثالث عشر من شباط 1991 وقالت: "ملجأ العامرية، ذاكرة ليست للنسيان".

 

 
 

وقبل ثلاثين عاما، اسُتهدف الملجأ الذي يقع في منطقة العامرية غربي بغداد، خلال عملية "عاصفة الصحراء" بقنبلتين كبيرتين قتلتا 408 من المدنيين، بينهم 52 طفلا، و261 امرأة، و26 آخرين من جنسيات عربية.

المصدر: سبوتنيك
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