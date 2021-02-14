محكمة خاصّة في إيران والعراق للتحقيق باغتيال سليماني والمهندس

أعلن السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، عن تشكيل محكمة خاصة في كلّ من إيران والعراق للتحقيق في اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس "الحشد الشعبي" في العراق، أبو مهدي المهندس وآخرين.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أنّه تمّت مناقشة هذا الموضوع وتمت متابعته خلال زيارة رئيس السلطة القضائية في إيران، إلى العراق.



وتابع السفير مسجدي في تصريح له أمس السبت: "لا يمكن توقع أن تتخذ المحاكم الدولية إجراءات فعالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني"، مضيفًا أن "المتهمين الأوائل في هذه القضية هم (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب وقادة أميركيون. وإنّ تدويل القضية بمعنى أنه يجب تقديم الملف لهم وهذا ليس مناسباً لأنهم تحت تأثير الأميركيين وهذه العملية لا يمكن أن تكون مثمرة أبداً".

وكان سليماني والمهندس وآخرين، قد قتلوا بغارة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق مطلع العام 2020.