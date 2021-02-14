صدمة في ولاية أميركية: أخذوا اللقاح بجرعتيه وأصيبوا بكورونا

قد تكون اللقاحات الواقية من كوفيد-19 هي أفضل أمل لإنهاء هذه الجائحة، إلا أنه لا يمكن الجزم حتى الآن بأن اللقاحات تقي الناس من الإصابة بالفيروس.

فقد أصبحت أوريغون الأميركية أولى الولايات التي تسجل إصابة أشخاص بكورونا رغم تلقيحهم بشكل كامل وفق البرتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات.

وأصيب 4 أشخاص بالفيروس رغم مرور وقت كاف على تطعيمهم بجرعتين من اللقاحات المتوفرة والمعتمدة رسمياً، بحسب صحيفة "أوريغون لايف"، التي أشارت إلى أن الحالات تجعل من أوريغون أولى الولايات التي تشهد ما يسمى بـ"حالات الاختراق"، حيث يصاب شخص بالفيروس رغم تلقيحه.

غير فعال 100%

كما نقلت الصحيفة عن عالم الأوبئة دين سايدنجر قوله إن "الأمر متوقع، إذ أن اللقاحات المتوفرة مثل فايزر وموديرنا فعالة بنسبة 95% فقط".

إلى ذلك توقع سايدنجر أن تسجل السلطات الصحية المزيد من مثل هذه الحالات لأن اللقاح غير فعال بنسبة 100%، لافتاً إلى أنه لا يجب التوقف عن التلقيح لأن اللقاحات الحالية آمنة وقادرة على الوقاية من الحالات الشديدة للفيروس ومن الوفاة به.

وتطرح إصابة الأشخاص الأربعة أسئلة مهمة حول اللقاحات وحول ما إن كانت قادرة على وقف النسخ المتحورة التي ظهرت أول مرة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل، وفق الصحيفة.

كما ستقوم السلطات الصحية في أوريغون بدراسة التسلسل الجينومي للعينات من الأشخاص الأربعة لمعرفة تفاصيل النسخة التي أصيبوا بها.

يذكر أن خبراء الصحة ينصحون من يتلقى اللقاح بالاستمرار في الالتزام بالتدابير الصحية مثل ارتداء كمامة الوجه والتباعد الاجتماعي والغسل المتكرر لليدين.