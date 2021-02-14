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أين أصبت بكورونا؟.. تقرير حديث يكشف الجواب

Lebanon 24
14-02-2021 | 12:30
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حرص عدد كبير من سكان العالم منذ بدء جائحة كورونا على قضاء مختلف أغراضهم اليومية من المنزل، خوفا من التقاط الفيروس في الأماكن المختلطة.

 

وتعتبر أماكن التسوق والعمل والمطاعم والصالات الرياضية بيئات مثالية لانتقال الفيروس بين الأشخاص، في ظل غياب شروط التباعد الاجتماعي الصارمة.

 

ووجدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أول سؤال يطرحه الإنسان بعد ثبوت إصابته بـ"كوفيد-19"، هو "أين التقطت الفيروس؟"

 

وأوضح المصدر أن الجواب على هذا السؤال ليس سهلا، حيث ذكرت هيئة الصحة العامة في إنكلترا: "من الصعب جدا معرفة المكان الذي يصاب فيه الناس بـكوفيد-19".

 

وتقوم حاليا هذه الهيئة بجمع بعض المعلومات التي قد تكون مفيدة في معرفة "أكثر الأماكن التي يمكن التقاط الفيروس منها".

 

فحين يكون اختبار الشخص إيجابيا في إنكلترا، يسأله تطبيق "الاختبار والتتبع" عن الأماكن التي مر بها خلال الأسبوع الماضي.

 

وبعد تجميع أجوبة المستجوبين، وجدت الهيئة أن 53 في المئة منهم زاروا أحد السوبرماركت، سواء للعمل أو التسوق.

 

كما كانت دور الرعاية وأماكن العمل من أكثر الأماكن التي تعتقد الهيئة أن نسبة كبيرة من الأشخاص أصيبت فيها بكورونا.

 

وقال عالم الفيروسات بمستشفى ليستر الملكي، الدكتور جوليان تانغ، إن محلات السوبرماركت "مكان واضح لانتقال وانتشار العدوى".

 

وأضاف: "إنها (المحلات) بؤرة المجتمع.. الناس من جميع أنحاء المدينة يجتمعون هناك بشكل منتظم جدا".

المصدر: سكاي نيوز
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