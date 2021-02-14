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أوّل صورة لكوكب المرّيخ بعدسة "مسبار الأمل"

Lebanon 24
14-02-2021 | 12:00
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نشر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوّل صورة لكوكب المريخ سجّلها "مسبار الأمل" الإماراتي.

وقال بن راشد عبر حسابه على "تويتر": "من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ". 
 
من جهته، قال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل ".. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء.. إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل".
 
 
 
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