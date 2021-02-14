400 ألف جرعة من "فايزر" في اليابان

وافقت اليابان، اليوم الأحد، على استخدام لقاح «فايزر» ضد فيروس كورونا، مما يمهد الطريق أمام بدء تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال أيام.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن موافقة وزارة الصحة على استخدام اللقاح تعد خطوة كبيرة تجاه جهود السيطرة على الفيروس.

يأتي هذا النبأ في الوقت الذي تتراجع فيه شعبية رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، بسبب تعامله مع هذه الأزمة الصحية، وقبل أقل من ستة أشهر على بدء دورة الألعاب الأولمبية.

وقد حصلت اليابان على شحنة من 400 ألف جرعة من مصنع «فايزر» في بلجيكا، أول من أمس الجمعة، وهو اليوم نفسه الذي خلصت فيه لجنة تابعة لوزارة الصحة إلى أنه لا توجد مشكلة في الموافقة على استخدام للقاح لمن يبلغون من العمر 16 عاماً أو أكثر. وسوف يتم تقديم اللقاح على هيئة جرعتين تفصلهما ثلاثة أسابيع.

وسوف يتم أولاً تطعيم نحو 20 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين وافقوا على المشاركة في دراسة لرصد الآثار الجانبية المحتملة، ومدى تكرارها. ومن المتوقع بدء عملية التطعيم الأربعاء المقبل في منشأة طبية في طوكيو.

وسوف يبدأ 7.‏3 مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بعد ذلك في الحصول على اللقاح في مذار المقبل، وبعد ذلك 36 مليون مواطن ممن يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر ابتداء من نيسان المقبل.

يشار إلى أن اليابان عقدت اتفاقات مع شركتي «أسترازينيكا» و«موديرنا» للحصول على جرعات لقاحات كافية من أجل تطعيم 126 مليون مواطن.

كان استطلاع للرأي أجرته «كيودو» هذا الشهر أوضح أن شعبية مجلس الوزراء بلغت 8.‏38 في المائة، مقارنة بـ4.‏66 في المائة عندما تولى سوجا منصبه في أيلول الماضي.