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عربي-دولي
زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب شمال شرق اليابان
Lebanon 24
14-02-2021
|
16:00
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أصيب أكثر من 100 شخص وتوقفت حركة القطارات في مناطق واسعة بشمال شرق اليابان اليوم بعد أن هز زلزال قوي المنطقة نفسها التي ضربها زلزال فوكوشيما قبل نحو عشر سنوات، حسبما ذكرت وكالة "رويتر".
وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7,3 درجة ووقع قبل منتصف ليل السبت بقليل إلى تصدع الجدران وتحطم النوافذ، كما تسبب في حدوث انهيار أرضي في فوكوشيما التي تعد أقرب المناطق لمركز الزلزال.
كما اهتزت المباني في العاصمة طوكيو الواقعة على بعد مئات الكيلومترات.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن ما لا يقل عن 401 أشخاص أصيبوا، بعضهم يعاني من كسور لكن لم ترد تقارير عن وفيات.
ولم يسبب الزلزال موجات مد عاتية (تسونامي) لكنه أعاد للأذهان ذكريات الزلزال الكبير الذي وقع في سنة 2011 وأعقبه تسونامي مما دمر رقعة واسعة من الساحل المطل على المحيط الهادي وأودى بحياة قرابة 20 ألف شخص.
وتعطلت خدمات القطارات السريعة في معظم شمال اليابان بسبب الأضرار التي شهدتها المسا
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