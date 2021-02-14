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عربي-دولي
مقتل 14 شخصا في حادث جنوب الهند
Lebanon 24
14-02-2021
|
18:00
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قالت الشرطة الهندية إن حافلة صغيرة قفزت من حاجز طريق، واصطدمت بشاحنة على طريق سريع، في جنوبي البلاد، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ما أسفر عن مقتل 14 من أفراد أسرة واحدة.
وقال ضابط الشرطة فاكيرابا، الذي استخدم اسما واحدا، إن الناجين الوحيدين في الحافلة، وهم أربعة أطفال دون 12 عاما، أصيبوا بجروح خطيرة، مضيفا أن الأسرة كانت متوجهة إلى للقيام بزيارة دينية، في غربي الهند.
ووقع الحادث بالقرب من قرية ماداربور، في منطقة كورنول، على بعد 240 كيلومترا، جنوبي حيدر أباد، عاصمة ولاية أندرا براديش.
وقال فاكيرابا: "يبدو أن السائق كان يشعر بالنعاس أثناء القيادة في الساعات الأولى، وفقد السيطرة على السيارة".
واصطدمت الحافلة الصغيرة بالشاحنة القادمة من الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى تمزيق جزء من هيكلها وترك الضحايا متشابكين في الداخل.
وقال الضابط الهندي، إنه تم انتشال جثثهم بمساعدة القواطع.
وذكرت الشرطة أن أكثر من 110 آلاف شخص يلقون حتفهم كل عام في حوادث طرق في أنحاء الهند. تُعزى معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وقدم المركبات.
وقتل نحو 200 ألف شخص، في حوادث سير العام الماضي، أي بمعدل نحو 400 شخص يوميا.
المصدر: سكاي نيوز
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