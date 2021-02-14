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استطلاع: غالبية الأميركيين لا يؤيدون ترشح ترامب في الانتخابات المقبلة

Lebanon 24
14-02-2021 | 19:00
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أوضح استطلاع أجرته شركة "إبسوس" لصالح وكالة رويترز، أن 71 % من البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن ترامب مسؤول جزئيًا عن أعمال الشغب، فيما أعلن نصف الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع أن ترامب مسؤول بشكل ما عن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني.
 
ويجادل الكثيرون بأنه لا ينبغي السماح لترامب بالترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى بسبب "أفعاله وكلماته" التي أدت إلى تلك الأحداث، على حد قولهم.
 
وأظهر الاستطلاع الجديد أن غالبية البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أنه يجب منع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الترشح للمناصب العامة مرة أخرى.
 
وقال 53% من البالغين الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع إنه "لا ينبغي السماح لترامب بالترشح للمناصب العامة مرة أخرى، في حين قال 50 % إنهم كانوا سيصوتون لإدانة ترامب في محاكمة عزل مجلس الشيوخ إذا كان لهم الحق في التصويت".
 
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "يوغوف" للأبحاث وصحيفة "ذا إيكونوميست" أن 53 % من الناس يعتقدون أنه لا ينبغي السماح لترامب بالترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.
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