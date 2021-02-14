محادثات بين لافروف وكيري حول المناخ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان مساء السبت أن وزير الخارجية سيرغي لافروف تحدث هاتفيا مع المبعوث الأمريكي لشؤون التغير المناخي جون كيري.

وقال البيان إن لافروف وكيري "أثاراً خلال المحادثة المسائل المرتبطة بتطبيق اتفاقية باريس للمناخ"، موضحاً أن الوزير الروسي "رحب" بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق بموجب واحد من أول قرارات الرئيس الجديد جو بايدن بعد توليه منصبه.

وأوضح البيان أن كيري ولافروف أكدا أيضاً "ضرورة إقامة أوسع تعاون دولي ممكن" في المسائل البيئية واتفقا على "تطوير التعاون" داخل مجلس القطب الشمالي المنتدى الحكومي الدولي الذي يضم البلدان الثمانية المحاذية لهذه المنطقة الهشة والتي تزداد أهميتها الاستراتيجية.

وتأتي هذه المحادثة الهاتفية بينما تشهد العلاقات بين روسيا والدول الغربية التي تثقلها أزمات عديدة أضيف إليها سجن المعارض أليكسي نافالني وقمع التظاهرات التي تلت ذلك، توتراً متزايداً.

ويفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة ما أثار غضب موسكو، بينما ضاعف جو بايدن التحذيرات ضد روسيا.