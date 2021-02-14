عربي-دولي

بوتين:نجاحات روسيا تزعج خصومها

Lebanon 24
14-02-2021 | 21:30
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد إن محاولات ردع روسيا تتزايد مع تنامي قوتها، معتبراً أن نجاحات روسيا تزعج خصومها.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير وسائل إعلام روسية، :"بمجرد أن بدأنا في الاستقرار، وبدأنا في الوقوف على أقدامنا، سياسة الردع بدأت على الفور".
وقال بوتين في إشارة إلى خصوم روسيا وأعدائها المحتملين، :"لدينا الكثير من الإنجازات. وهذا بدأ يزعجهم".
وأضاف :"نفوذنا في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي مستمر في النمو رغم كل الصعوبات ... وهذا يثير القلق (بين القوى الغربية). ولهذا سيحاولون جرنا للوراء".
وأضاف :"منذ فجر التاريخ، يعتمد خصومنا أو أعداؤنا المحتملون دائما على أشخاص طموحين ومتعطشين للسلطة للغاية، لا يوجد شيء جديد في ذلك. لا أرى شيئاً جديداً".
تجدر الإشارة إلى أن الانتقادات الغربية لروسيا تزايدت منذ محاولة تسميم المعارض أليكسي نافالني وما أعقبها من صدور حكم بسجنه.
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