عربي-دولي

الإمارات تعلن تعيين أول سفير لها في إسرائيل

Lebanon 24
14-02-2021 | 23:37
A-
A+
Doc-P-793899-637489429994290157.jpg
Doc-P-793899-637489429994290157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت أبو ظبي، الأحد، تعيين محمد محمود آل خاجة، أول سفير لها في إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أنّ محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير معين للدولة في إسرائيل"، موضحة أن ذلك تم في قصر "الوطن" بالعاصمة أبوظبي، وأمام محمد بن راشد نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وتمنى بن راشد، للسفير الإماراتي، "العمل بجد وصدق لتوطيد علاقات التعاون مع إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، المعلومات ذاتها، دون أن يقدم المصدران تفاصيل بشأن موعد وصول السفير الإماراتي إلى تل أبيب.

وفي 24 كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الإمارات، المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة، إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبوظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه" إلى العاصمة الإماراتية.

وفي اليوم التالي آنذاك، أعلنت الإمارات، أن عملية فتح سفارة لها بإسرائيل تأثرت بقيود مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستكتمل قريبا.

ووقعت 4 دول عربية في عام 2020، اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وسط انتقادات وتحفظات فلسطينية.

ومن قبل تلك الدول العربية، يرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1994 و1979 على الترتيب.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:40 | 2021-02-15
23:59 | 2021-02-14
23:30 | 2021-02-14
23:00 | 2021-02-14
22:30 | 2021-02-14
22:00 | 2021-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website