ترامب باقي و"مش فالل"

كتب مشاري الذايدي في "الشرق الأوسط": "النائب ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، رغم نقده الشديد للرئيس دونالد ترامب بخصوص قضية اقتحام الكونغرس من مناصرين له في 6 كانون الثاني السابق، صوّت لتبرئة ترمب من تهمة التحريض، لأنّه "من غير الدستوري" أن تتمّ إدانة رئيس في محاكمة عزل بعد تركه لمنصبه.الأهم من شخص دونالد ترمب، الذي كان أصلاً يقضي أيامه مسترخياً في منتجع خاص كل الأسابيع الماضية، هي "فكرة" الترمبية... والـ70 مليون ناخب له، ومعهم كثير من أسرهم ومعارفهم، نحو نصف الشعب الأميركي تقريباً... هذا الكمّ البشري الذي تصرّ الميديا اليسارية والسوشيال ميديا التي تحارب ترمب، على شطبه وتجاهله وتتفيهه.الحكاية أكبر بكثير من شخص ترمب، قد يغيب الرجل عن الدنيا غداً لأي سبب كان، لكن التيار الذي انطلق معه، لن يموت". لقراءة المقال كاملاً إضغط